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Yerel Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
Yerel

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 09:50:00 -
Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Yeşilçam Mahallesi'nde daha önce husumetleri olduğu öğrenilen S.Ö. (23), Ş.Ö. (50) ve E.Ö. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, tüfekle Ş.Ö. ve E.Ö'ye ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ş.Ö. ve E.Ö, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan akrabalar hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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