  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
Meteorolojiden iki il için kuvvetli sağanak uyarısı
Kardeş ülkenin tatbikatına Türk SİHA'ları damga vurdu
Yerel Samsun'da 7 Afgan yakalandı
Yerel

Samsun'da 7 Afgan yakalandı

Samsun'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Afgan yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 15:19:00 -
Samsun'da 7 Afgan yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında, iki taksiyi durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 7 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, sürücüler ise İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

Ankara'dan yola çıkan Afganistan uyrukluların Rize'ye gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye mesaj verdi, adaylığını duyurdu!
Dünya

Türkiye'ye mesaj verdi, adaylığını duyurdu!

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan muhafazakar siyasetçi Said Muhammed, Ankara ile Tahran'ın terörle mücadelede iş birliği için..
Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor
Medya

Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Nizamülmülk karakterini oynayan usta oyuncu Mehmet Özgür, yine herkesi derin..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Fox TV ekranlarında, yapmış olduğu "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir." sözleri eleştirilmey..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay