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Yerel Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 362 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı
Yerel

Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 362 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 362 köy ve mahalle yolu ulaşıma açılmaya çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 12:27:00 -
Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 362 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı

Samsun'da kar yağışı nedeniyle 22 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 112 Acil Sağlık, YEDAŞ, muhtarlar ile vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle Ağlı'da 4, Araç'ta 3, Azdavay'da 22, Daday, İnebolu ve Bozkurt'ta 21'er, Cide'de 12, Doğanyurt ve Çatalzeytin'de 5'er, Devrekani'de 30, Seydiler ve Hanönü'nde 6'şar, Küre'de 18, Pınarbaşı'nda 23, Şenpazar'da 16 ve Taşköprü'de 5 olmak üzere 218 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta da ulaşıma kapanan 122 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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