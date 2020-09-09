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Aktüel Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan salgınla mücadelede HES kodu vurgusu
Aktüel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan salgınla mücadelede HES kodu vurgusu

"Herkesin bu uygulamayı sık sık kontrol ederek hayatını buna göre düzenlemesi, bu haritayı bir yaşam kılavuzu olarak kullanması ve kırmızı gördüğü bölgelerden uzak durması salgınla mücadele açısından önem taşımaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:40:55 -
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan salgınla mücadelede HES kodu vurgusu

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Hayat Eve Sığar (HES) kodunun sadece rakamlardan ibaret bir dizi olmadığını, herkes için bir hayatta kalma, virüs bulaşından korunma yolu olduğunu vurguladı.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel kurumlara girişte yeni uygulamaya geçen HES kodu kontrolünün önemine dikkati çekerek, uygulamanın pozitif ve temaslı olan kişileri tespit ettiğini hatırlattı.

Uygulamanın salgınla mücadelede önemli bir enstrüman olduğuna işaret eden Dağlı, "Bu yönüyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu sadece rakamlardan ibaret bir dizi değil, herkes için bir hayatta kalma, virüs bulaşından korunma yoludur. Uygulama kodun kısa mesaj yoluyla ya da Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması ücretsiz olarak telefonlara indirilerek kolaylıkla alınabiliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması ile, şeffaf bir şekilde koronavirüsle ilgili tüm vaka ve bölge bilgilerini, risk düzeyini paylaştığını belirten Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Uygulamayla vatandaşlarımız, yaşadıkları yerdeki risk düzeyini ve vakaların bulunduğu alanları görebilecek. Herkesin bu uygulamayı sık sık kontrol ederek hayatını buna göre düzenlemesi, bu haritayı bir yaşam kılavuzu olarak kullanması ve kırmızı gördüğü bölgelerden uzak durması salgınla mücadele açısından önem taşımaktadır. Koronayla mücadelede Samsun Valiliği olarak saha denetimlerini sıklaştırarak il bazında etkin bir mücadele yürütüyoruz. İdari ve cezai işlem başlatmakta tereddüt etmiyoruz. Saha denetimleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vaka sayıları sıfırlanana kadar etkin bir şekilde devam edecek."

Açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Samsun genelinde 31 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihlerinde, İl Emniyet Müdürlüğünce ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 774 kişiye 660 bin 803 lira para cezası uygulandığını da aktarıldı.



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