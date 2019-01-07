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Samsun Valisi, batan gemideki acı bilançoyu açıkladı

Samsun açıklarında batan gemiyle ilgili konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, acı bilançoyu açıkladı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:11
Samsun Valisi, batan gemideki acı bilançoyu açıkladı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

6 kişi hayatını kaybetti

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma çalışması başlattı. Batan gemideki 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı7 kişinin kurtarıldığı, açıklandı.

Gemide 13 mürettebat bulunuyordu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi. Gemide toplam 13 mürettebatın olduğu ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 15:11
  1. Samsun
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. Osman Kaymak

YORUM YAZ

  • acıların çoocuu emrahacıların çoocuu emrah31 dk önce
    Ölen 6 panamalı da bizim acımız mı oldu şimdi?

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