Samsun Valisi, batan gemideki acı bilançoyu açıkladı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

6 kişi hayatını kaybetti

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma çalışması başlattı. Batan gemideki 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı7 kişinin kurtarıldığı, açıklandı.

Gemide 13 mürettebat bulunuyordu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi. Gemide toplam 13 mürettebatın olduğu ortaya çıktı.