Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü projesinde flaş gelişme

Samsun’da TEKNOFEST Kalıcı İzler kapsamında kurulan “Samsun Keşif Kampüsü” ile “Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsüne” kabul için gerçekleştirilecek proje sınavına, e-sınavda başarılı olan 1176 öğrenci katılacak. Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Canik Belediyesi, T3 Vakfı, Samsun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Keşif Kampüsünde bilim ve teknolojiyi harmanlayan, tematik atölyelerde çeşitli bilim alanlarında sorgulama ve keşfetmeye dayalı eğitimler verilecek. Bunlara ek olarak, çeşitli sanat ve kişisel gelişim eğitimleriyle öğrencilerin sosyal ve duygusal alanlardaki gelişimini destekleyici atölye çalışmaları yapılacak. Keşif Kampüsünde tamamen ücretsiz olarak verilen bu eğitim iki yıl sürecek.

Keşif Kampüsüne kabul için iki aşamalı sınav yapılıyor

Öğrenciler Keşif Kampüsüne girebilmek için iki aşamalı bir sınavdan geçiyor. Seçim sürecinin ilk aşamasında sınav merkezlerinde bilgisayar ile elektronik ortamda sınava giriyor. Başarılı olan öğrenciler proje sınavına girmeye hak kazanıyor. E-sınavda başarılı olan öğrencilerin belirlenen konu kapsamında bir proje geliştirmesinin beklendiği ve proje sonucuna göre Keşif Kampüsüne kabul edildiği “Proje Sınavı” sürecin ikinci aşamasını oluşturuyor.

2 yıl boyunca 384 saatlik ücretsiz eğitim

Samsun’da ikamet eden, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin dahil olduğu, seçim sürecinin ilk aşaması olan e-sınav 2 Şubat-8 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Sınava toplamda 2928 öğrenci başvuruda bulundu. 13 Mart’ta sınava katılım sağlayan 1905 öğrencinin sınav sonuçları açıklandı ve ikinci aşama olan proje sınavına 1176 öğrenci girmeye hak kazandı. 19 Mart 2023 Pazar günü sabah 09.00 ve öğleden sonra 14.30 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleştirilecek olan proje sınavı 2 saat sürecek. 2 saatte öğrencilerin sınavlarını tamamlamaları gerekecek. 2 saatten sonra ise öğrenciler jüriler tarafından değerlendirilme aşamasına dahil olacak. Proje Sınavını da başarıyla tamamlayan öğrenciler 2 yıl boyunca 384 saatlik eğitim almaya hak kazanacak. Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için proje sınavı Samsun İlkadım’da bulunan Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda yapılacak.



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