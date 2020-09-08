Yeni güne başlamadan önce ya da birkaç günlük plan hazırlamadan önce çoğu kişi yaşadığı ya da ziyaret edeceği şehrin hava durumunu öğrenmek ister. Samsun’da yaşayan vatandaşlar yeni gün öncesinde sık sık internette ‘Samsun’da bugün nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 15 günlük hava durumu nasıl öğrenilir?

Samsun hava durumu

Samsun hava durumu | Samsun’da hava nasıl? | Samsun’da yağmur yağacak mı? Pek çok vatandaş bu sorularının cevaplarını araştırıyor. Samsun’da hava mevsim normallerinde seyrediyor. Vatandaşlar hava durumuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden ya da hava durumu uygulamalarından ulaşabilir.

Samsun 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü en doğru tahmini verebilmek adına beşer günlük olarak hava tahmin raporunu açıklıyor. Elbette ani hava olaylarında tahminler de yenileniyor. 5 günlük Samsun hava durumuna ulaşmak için MGM internet sitesine girebilirsiniz.

5 GÜNLÜK SAMSUN HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Samsun 15 günlük hava durumu

Bazı vatandaşlar 15, 30 hatta 90 günlük hava tahmin raporlarını öğrenmek istiyor. Geniş tarihli bir plan yapacak olanlar için bu tahminler önemli rop oynuyor. Uzun süreli hava tahmin raporlarında hata oranı yüksek oluyor. Uzun süreli hava durumunu Play Store ve App Store’da bulunan pek çok uygulamadan öğrenebilirsiniz. Bazı internet sitelerinde ise aynı mevsimi birkaç sene öncekiyle kıyaslayan tablolar da mevcut.

Samsun hava durumu uygulama

Günlük, saatlik, anlık hava durumu bilgisine belirttiğimiz gibi MGM internet sitesinden ulaşmanız mümkün. Arama motoruna hava durumu yazdığınızda da karşınıza sonuçlar sıralanacaktır. Ayrıca mobil cihazlarınıza Play Store ve App Store’dan hava tahmin uygulamalarını indirebilirsiniz.