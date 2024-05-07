Şampiyonluk yürüyüşü: İşte Galatasaray'ın kalan 3 maçta alması gereken puan!
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.
3 HAFTA KALA 6 PUAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe v Kayserispor
Galatasaray v Fenerbahçe
Fenerbahçe v İstanbulspor
GALATASARAY
Karagümrük v Galatasaray
Galatasaray v Fenerbahçe
Konyaspor v Galatasaray
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