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Spor Şampiyonluk yürüyüşü: İşte Galatasaray'ın kalan 3 maçta alması gereken puan!
Spor

Şampiyonluk yürüyüşü: İşte Galatasaray'ın kalan 3 maçta alması gereken puan!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 10:35:00 -
Şampiyonluk yürüyüşü: İşte Galatasaray'ın kalan 3 maçta alması gereken puan!

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.

3 HAFTA KALA 6 PUAN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE
Fenerbahçe v Kayserispor
Galatasaray v Fenerbahçe
Fenerbahçe v İstanbulspor

GALATASARAY
Karagümrük v Galatasaray
Galatasaray v Fenerbahçe
Konyaspor v Galatasaray
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