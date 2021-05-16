Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza: Yaralılar var
Ümraniye'ye şampiyonluğu kutlayan Beşiktaşlılar kaza yaptı. Olayda 4 kişi yaralandı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce 34 ABC 639 plakalı araca daha sonra 34 FY 7765 plakalı araca çarptı.
Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların tedavisini ayakta yaptı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.