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Yerel Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza: Yaralılar var
Yerel

Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza: Yaralılar var

Ümraniye'ye şampiyonluğu kutlayan Beşiktaşlılar kaza yaptı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 10:02:00 -
Şampiyonluk kutlaması sırasında kaza: Yaralılar var

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde makas atarak ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce 34 ABC 639 plakalı araca daha sonra 34 FY 7765 plakalı araca çarptı.

Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların tedavisini ayakta yaptı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim ederken, araçlar olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı.

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