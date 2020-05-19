  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başakşehir’de açılış perşembe günü

Türkiye avantajlı durumda

Petrolde yükseliş 5 haftadır sürüyor

KYK haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

Browni ıslak kurabiye nasıl yapılır? Islak kek tadında şerbetli kurabiye tarifi
için kalan
Aktüel

Şampiyonlardan ‘19 Mayıs’ videosu

Eskişehir’de farklı spor branşlarında şampiyonluklar elde eden öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okuduğu ‘Gençliğe Hitabe’, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:48:37 -
Şampiyonlardan ‘19 Mayıs’ videosu

Eskişehir’de farklı spor branşlarında şampiyonluklar elde eden öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okuduğu ‘Gençliğe Hitabe’, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.


Eskişehir İki Eylül Ortaokulunda öğrenim gören ve farklı spor dallarında şampiyonluklar elde etmiş öğrencileri Beden Eğitimi Öğretmeni Ali Kemal Nart ‘19 Mayıs’ videosunda bir araya getirdi. Hazırlanan videoda şampiyon öğrenciler ‘izindeyiz Atam’ diye haykırdı. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrenciler yapmış oldukları sporu temsil edecek şekilde ‘Gençliğe Hitabe’yi parça parça okudu. Videolar daha sonra öğretmen Ali Kemal Nart tarafından birleştirilerek sosyal medyaya konuldu. Öğrencilerin videosu kısa sürede çok sayıda beğeniye aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı