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Spor Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu
Spor

Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yeni yayıncısı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:46:00 -
Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu.

Avrupa kupalarındaki maçların yayın haklarını elinde bulunduran Saran Group'un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.

Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak.

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Yorumlar

Cems

Desenize artık avrupa maçları bile seyredemeceyeğiz.
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