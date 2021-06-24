Şampiyonlar Ligi'nin yeni yayıncısı belli oldu
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yeni yayıncısı belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu.
Avrupa kupalarındaki maçların yayın haklarını elinde bulunduran Saran Group'un yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.
Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak.