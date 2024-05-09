Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı netleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i 2-1'lik skorla yenerek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İspanyol devi Real Madrid sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Santiago Barnebeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
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Karşılaşmanın 68. dakikasında Bayern Münih, Alphonso Davies'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Real Madrid, 88 ve 90+1. dakikalarda Joselu'nun iki golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Maçta başka gol olmayınca İspanyollar sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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Bu sonucun ardından Real Madrid, toplamda 4-3'lük skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırd. Almanya'da oynanan ilk maç 2-2 berabere sona ermişti. Real Madrid, 1 Haziran Cumartesi günü Wembley'de oynanacak finalde bir başka Alman takımı Dortmund'la karşılaşacak.
REAL MADRİD 2-1 BAYERN MÜNİH
HAKEM: Szymon Marciniak
STAT: Santiago Bernabeu
REAL MADRİD: Lunin, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo.
BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui, Laimer, Pavlovic, Sane, Musiala, Gnabry, Kane.
GOLLER: 68' Alphonso Davies; 88' Joselu, 90+2' Joselu
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