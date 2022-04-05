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Spor Şampiyonlar Ligi Manchester City - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?
Spor

Şampiyonlar Ligi Manchester City - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?

Manchester City - Atletico Madrid maç sonucu | Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İngiliz ekibi Manchester City ile İspanyol takımı Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise kaçın sonucunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 22:25:00 -
Şampiyonlar Ligi Manchester City - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Çeyrek finalde Manchester City ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi Manchester City - Atletico Madrid maçı kaç kaç bitti?

Mücadele saat 22.00’de başladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak. Organizasyonda yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.

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