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Spor Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle
Spor

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle

Şampiyonlar Ligi maçı izle | Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim Salı günü oynana maçlarla başladı. Futbolseverler bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izlenir mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:04:00 -
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle

Şampiyonlar Ligi günün maçları | Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı başladı. Futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda veriliyor?

Bugün hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle

Şampiyonlar Ligi maçları beIN Sports ekranlarında yayınlanıyor. İşte, günün programı:

19:55 Salzburg-L.Moscow           beIN SPORTS HD 2

19:55 Real Madrid-Shakhtar       beIN SPORTS HD 1

22:00 Bayern München-Atletico Madrid               beIN SPORTS HD 1

22:00 Inter-M Gladbach               beIN SPORTS HD 4

22:00 Man City-Porto    beIN SPORTS HD 3

22:00 Olympiakos-Marseille       beIN SPORTS MAX HD 2

22:00 Ajax-Liverpool      beIN SPORTS HD 2

22:00 Midtjylland-Atalanta         beIN SPORTS MAX HD 1

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izlenir mi?

Pek çok kişi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Ülkemizde Şampiyonlar Ligi yayıncı kuruluşu beIN Sprots. Bu sebeple maçları izleyebilmek için Digiturk’e üye olmanız gerekiyor.

Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sports kanalından bazı Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanıyor.

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