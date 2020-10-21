Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle
Şampiyonlar Ligi maçı izle | Şampiyonlar Ligi grup maçları 20 Ekim Salı günü oynana maçlarla başladı. Futbolseverler bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Bu akşam hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izlenir mi?
Şampiyonlar Ligi günün maçları | Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı başladı. Futbolseverler bu akşam hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda veriliyor?
Bugün hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçların programı şöyle:
19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? | Şifresiz Şampiyonlar Ligi maçı izle
Şampiyonlar Ligi maçları beIN Sports ekranlarında yayınlanıyor. İşte, günün programı:
19:55 Salzburg-L.Moscow beIN SPORTS HD 2
19:55 Real Madrid-Shakhtar beIN SPORTS HD 1
22:00 Bayern München-Atletico Madrid beIN SPORTS HD 1
22:00 Inter-M Gladbach beIN SPORTS HD 4
22:00 Man City-Porto beIN SPORTS HD 3
22:00 Olympiakos-Marseille beIN SPORTS MAX HD 2
22:00 Ajax-Liverpool beIN SPORTS HD 2
22:00 Midtjylland-Atalanta beIN SPORTS MAX HD 1
Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz izlenir mi?
Pek çok kişi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını araştırıyor. Ülkemizde Şampiyonlar Ligi yayıncı kuruluşu beIN Sprots. Bu sebeple maçları izleyebilmek için Digiturk’e üye olmanız gerekiyor.
Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sports kanalından bazı Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz yayınlanıyor.