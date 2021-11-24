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Spor Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?
Spor

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçlarını nasıl izlerim? Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler günün maçlarını nasıl nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nereden izlenebilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 09:27:00 -
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam evinde Ajax ile karşılaşacak. Futbolseverler hem günün maçlarını hem de yayımlanacakları kanalları araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?

20.45 Beşiktaş – Ajax                     Exxen

20.45 Inter-Shakhtar Donetsk    Exxen ve CBC Sport

23.00 Manchester City - Paris Saint-Germain      Exxen ve CBC Sport

23.00 Club Brugge – Leipzig        Exxen

23.00 Liverpool- Porto   Exxen

23.00 Atletico Madrid-Milan      Exxen

23.00 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund Exxen

23.00 Sheriff - Real Madrid Exxen

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