Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi maçlarını nasıl izlerim? Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler günün maçlarını nasıl nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz nereden izlenebilir?
Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan 5.hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş bu akşam evinde Ajax ile karşılaşacak. Futbolseverler hem günün maçlarını hem de yayımlanacakları kanalları araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi’ni hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bugün maçlar hangi kanalda?
20.45 Beşiktaş – Ajax Exxen
20.45 Inter-Shakhtar Donetsk Exxen ve CBC Sport
23.00 Manchester City - Paris Saint-Germain Exxen ve CBC Sport
23.00 Club Brugge – Leipzig Exxen
23.00 Liverpool- Porto Exxen
23.00 Atletico Madrid-Milan Exxen
23.00 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund Exxen
23.00 Sheriff - Real Madrid Exxen