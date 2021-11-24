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Spor Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu! Beşiktaş'ın kaç puanı var?
Spor

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu! Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Beşiktaş puan durumu güncel | Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek ekip olan Beşiktaş bu akşam Ajax ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Beşiktaş’ın kaç puanı olduğunu, gruptan çıkma şansının bulunup bulunmadığını merak ediyor. Peki, Beşiktaş’ın puanı kaç?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 16:14:00 -
Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu! Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Şampiyonlar Ligi grup maçlarında sona yaklaşıldı. 5.hafta maçında Beşiktaş evinde Ajax ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş7ın kaç puanı var?

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu! Beşiktaş'ın kaç puanı var?

Beşiktaş ile Ajax bu akşam saat 20.45'te Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

De Souza cezalı

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören Josef de Souza, cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor. Timber karşılaşmada sarı kart görürse grubun son haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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