Şampi Trabzonspor büyük oynuyor!

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Bordo-mavililerin Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ve Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu Can Bozdoğan ile ilgilendiği iddia edildi. Süper Lig'de puan farkıyla lider konumda bulunan Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor.

Bordo-mavili takım bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Fırtına, son dönemlerde genç oyunculara yatırım yapmasıyla dikkat çekmişti. Kulübün gündemine sürpriz iki isim daha geldi.

Karadeniz Gazete'de yer alan haberlere göre Trabzonspor, Halil Dervişoğlu ve Can Bozdoğan'la ilgileniyor. Galatasaray'a Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, bu sezon forma giydiği 27 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Beşiktaş'a sezon başında Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan ise bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.