Şampi Galatasaray'dan TFF'ye flaş talep!

Galatasaray, sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Yusuf Demir'i transfer etti.

Ancak Sarı-Kırmızılılar genç yıldızı yabancı statüsünde sayıldığı için düzenli olarak kullanamadı.

Sarı-Kırmızılılar sezon başında TFF ile karşı karşıya geldi. Yusuf'un yerli statüsünde oynaması gerektiğini dile getirdiler ancak bu kabul görmedi.

KURAL NE DİYOR?

Yusuf Demir, Avusturya milli takımını tercih etmesinden dolayı Galatasaray'da yabancı statüsünde oynuyor.

Yusuf Demir'in, Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılmasının nedeni 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanmış olması.

2015-2016 sezonundan önce yapılan milli takım tercihlerinde Türk asıllı yabancı oyuncular, yerli statüde sayılıyordu.

AVUSTURYA'DA 44 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, hem Avusturya hem de Türk Milli Takımı'ndan tercih için davet aldı, ancak seçim hakkını Avusturya'dan yana kullandı.

Yusuf Demir, 4 kez Avusturya milli takım formasını giydi. Genç yıldız, Avusturya Milli Takımı ile 2021 yılından bu yana 4 maçta sadece 44 dakika görev aldı.

G.SARAY TFF'YE ÇIKARMA YAPACAK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, TFF'ye bu konuyla ilgili yeni bir itirazda bulunacak. Sarı-Kırmızılılar, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için Federasyon ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

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Sarı-Kırmızılı Yönetim bu görüşmeden olumlu bir cevap alması durumunda rotasını Almanya'ya çevirecek.

YENİ HEDEFİ SUAT SERDAR

Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması durumunda Galatasaray'ın yeni hedefi Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar olacak.

Sarı-Kırmızılılar, Almanya doğumlu olan 26 yaşındaki yıldız orta sahanın transferini bu görüşmelerin seyrine göre şekillendirecek.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncu ile görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

2019'DA ALMANYA'YI TERCİH ETTİ

Suat Serdar da tıpkı Yusuf Demir gibi milli takım tercihini 2016 yılından sonra yaptı.

2019 yılında Alman Milli Takımı'na seçilen Suat Serdar, Panzerlerde 4 kez forma giydi. Merkez orta sahada oynayan tecrübeli futbolcu, 6 ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

30 MAÇTA 6 GOLE KATKI VERDİ

2021 yılından bu yana Hertha Berlin forması giyen Suat Serdar, bu sezon 30 lig maçında 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kariyerinde 284 karşılaşmada görev alan yıldız oyuncu 38 gol ve 22 asistle 60 gole katkıda bulundu.