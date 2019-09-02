Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu.

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Suriye'de yürütülen politikalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şamil Tayyar, Suriye'de güvenli bölge konusunda PKK'nın sözcülüğünü yaparak teröristlerin direktifiyle Türkiye'nin karşısına oturan ABD'ye ve Esed rejimiyle bölgeyi yerle bir edip binlerce insanı katleden Rusya'ya güvenilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'nin yeni bir plana ihtiyacı olduğunu belirten Şamil Tayyar, "Maalesef... Rusya’yla sürdürülen Astana süreci çöktü. ABD’yle yürütülen OHM süreci umut verici değil. Körfez ülkelerine provokasyon fırsatı doğdu, sinir uçlarımızla oynuyorlar. Çözüm sürecindeki gibi masayı dağıtıp yeni bir oyun planına ihtiyaç var. Rabbim ülkemizi korusun." dedi.

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