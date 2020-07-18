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Gündem

Şamil Tayyar’dan flaş çağrı: Bu vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, bir kadına cinsel saldırıda bulunmasının ardından HDP'den istifa eden Mardin milletvekili Tuma Çelik ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:37:00 -
Şamil Tayyar’dan flaş çağrı: Bu vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Çelik, tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından HDP'den istifa etti.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, HDP'li vekil ie ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok vahim, utanç verici, alçakça. Meclis kapanmadan tecavüzcü HDP’linin dokunulmazlığı hemen kaldırılmalı, yargıya teslim edilmelidir. Fazladan geçen hergün vekillerin omuzlarında ağır vebaldir. Kaldırın dokunulmazlığını, bu alçak görsün gününü" dedi.

Tayyar, Aralarında Halk TV, Habertürk Televizyonu, Cumhuriyet Gazetesi ve Oda TV'nin bulunduğu gazete ve televizyonların Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, bir kadına tecavüzde bulunduğu haberini görmezden gelmesiyle ilgili olarak da açıklamalar yaptı.

Tayyar, "Bu şahıs, AK Partili olsa, manşetler farklı olur, sosyal medyada etiket açılırdı. HDP’li olunca suçun niteliğini görmezden geldiler, tecavüzü manşete koymadılar. İktidara muhalif olun, olun da tecavüze uğrayan kadına muhalefet, nasıl bir akıldır?" dedi.

O medya kuruluşları HDP'li Tuma Çelik'in suçunu bakın nasıl gördü
O medya kuruluşları HDP'li Tuma Çelik'in suçunu bakın nasıl gördü

Siyaset

O medya kuruluşları HDP'li Tuma Çelik'in suçunu bakın nasıl gördü

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Yorumlar

Dürüst

AYNEN ŞAMİL TAYYAR bey AYNEN
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AZIZ

kursu dokunulmazligi, trafikte gecis ustunlugu vs ayricalik MILLETIN VE ONUN ADINA TEMSIL YETKISI OLAN MILLETVEKILI MAKAMININ ONURUNU, SEREFINI, HAYSIYETINI KORUMAK ICIN VERILMISTIR. Bu makamin ve OZELLIKLE MILLETIN onuru, serefi, sayginligini TECAVUZ SUCLAMASI AGIR SUPHELISI OLANDAN DERHAL ALINMALI...
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