Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve sonrasında istifa eden Cihat Yaycı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Tayyar, Cumhurbaşkanının konuyla ilgili adım atacağını söyledi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. İstifa kararı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edildi.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Cihat Yaycı'nın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti, Milli Savunma onayladı. Üzgünüm. Yaycı, asılsız iddialarla kumpas kurulduğunu düşünüyor. İstifası için ‘Cumhurbaşkanımıza tepki değil sadakatim ömür boyu’ diyor. Dileği, kumpasın deşifre edilmesi. İnanıyorum, Cumhurbaşkanımız el atacaktır" dedi.