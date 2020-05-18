Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve sonrasında istifa eden Cihat Yaycı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Tayyar, Cumhurbaşkanının konuyla ilgili adım atacağını söyledi.