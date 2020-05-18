  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen ve sonrasında istifa eden Cihat Yaycı ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Tayyar, Cumhurbaşkanının konuyla ilgili adım atacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:36:00 - 2020-05-18 16:45:14
Şamil Tayyar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti. İstifa kararı Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul edildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Cihat Yaycı'nın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tümamiral Cihat Yaycı istifa etti, Milli Savunma onayladı. Üzgünüm. Yaycı, asılsız iddialarla kumpas kurulduğunu düşünüyor. İstifası için ‘Cumhurbaşkanımıza tepki değil sadakatim ömür boyu’ diyor. Dileği, kumpasın deşifre edilmesi. İnanıyorum, Cumhurbaşkanımız el atacaktır" dedi.

Yunanistan'ı sallayan kitap! Endişeye kapıldılar
Yunanistan'ı sallayan kitap! Endişeye kapıldılar

Gündem

Yunanistan'ı sallayan kitap! Endişeye kapıldılar

Rumların korktuğu başına geliyor! Açıkladılar: Yatırımları durdurduk
Rumların korktuğu başına geliyor! Açıkladılar: Yatırımları durdurduk

Dünya

Rumların korktuğu başına geliyor! Açıkladılar: Yatırımları durdurduk

Fransız Deniz Kuvvetleri haritayı paylaştı: Türkiye için büyük başarı
Fransız Deniz Kuvvetleri haritayı paylaştı: Türkiye için büyük başarı

Dünya

Fransız Deniz Kuvvetleri haritayı paylaştı: Türkiye için büyük başarı

Yunan gazeteciden küstah iddia: İki ülke Türkiye'ye saldıracak
Yunan gazeteciden küstah iddia: İki ülke Türkiye'ye saldıracak

Dünya

Yunan gazeteciden küstah iddia: İki ülke Türkiye'ye saldıracak

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması
Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Gündem

Asker ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan Cihat Yaycı açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı