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Siyaset

Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:28:00 -
Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'

Yükseköğretim Kurulu, eşini prosedür dışı göreve getirdiği öğrenilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ile ilgili harekete geçti.

YÖK, yaşanan usulsüz görev nedeniyle  7 Ağustos tarihli talimat ile soruşturma başlattı.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, meydana gelen olay sonrası yaptığı açıklamada, "Açıklamadan anlaşılan, rektör yarın gidici. Gitmelidir. Rektörü yakan, kişiye özel sınavda eşine yol açması. Oysa bir çok üniversitede sınavlar kişiye özeldir. Tercihin eş olmaması, kişiye özel diğer sınavları masum kılar mı? Bu mevzuya el atılsa, rektör kıyımı yaşanır!" dedi.

 

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Yorumlar

Yetmez

yolsuzluk yapan akp liler NEDEN korunuyor? Katakulliyle baskasinin adina ucuz devlet bankasi kredileriyle servet yapan hirsizlar arsa emlak alan soysuzlar neden korunuyor, edindikleri hirsizlik servet neden hazineye devredilmiyor?
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Sağduyu

Siyasetin, politikanın bunca kirliliğine, kendisinden başlayıp ailesine hatta akraba, arkadaş, tanıdıklarına varıncaya kadar ipliğinin pazara çıkmasına rağmen böylesine gözü dönmüş bir şekilde her türlü kepazeliğe göğüs germeleri boşuna mı? Aslında boşuna...Dünyayı karınlarınıza doldursanız da aynı yere gideceğiz, birileri onuruyla, haysiyetiyle ötekisi aç gözlülüğü, hırsıyla, hırsızlığıyla...Dilipak, sık sık yazar; Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır, diye. Kim şeytan, kim değil sorgulayın kendinizi.
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