Şamil Tayyar’dan çarpıcı çıkış! 'O isim gitmeli ki yarın gidecek'
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, Yükseköğretim Kurulu'nun eşini haksız yere göreve getirdiği belirtilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma başlatmasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Yükseköğretim Kurulu, eşini prosedür dışı göreve getirdiği öğrenilen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ ile ilgili harekete geçti.
YÖK, yaşanan usulsüz görev nedeniyle 7 Ağustos tarihli talimat ile soruşturma başlattı.
AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, meydana gelen olay sonrası yaptığı açıklamada, "Açıklamadan anlaşılan, rektör yarın gidici. Gitmelidir. Rektörü yakan, kişiye özel sınavda eşine yol açması. Oysa bir çok üniversitede sınavlar kişiye özeldir. Tercihin eş olmaması, kişiye özel diğer sınavları masum kılar mı? Bu mevzuya el atılsa, rektör kıyımı yaşanır!" dedi.