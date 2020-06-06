Şamil Tayyar: Cumhurbaşkanımız 'Güçleri yetiyorsa gelip beni alsınlar' dedi

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, FETÖ ile mücadeleye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

TV 100'de 'Yüz Yüze' programına katılan Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile mücadele konusunda gerekli desteği parti içerisinden alamadığını söyledi.

Tayyar, kendisine sorulan 'AK Parti 17-25 Aralık'tan önce FETÖ'yü fark etmiş miydi?' sorusuna 7 Şubat'ın milat olduğunu belirterek şöyle cevap verdi:

Sayın Cumhurbaşkanı 7 Şubat'tan hemen sonra beni çağırdı. 16 Şubat'ta Kısıklı'daki evine gittim. MİT operasyonuna inanılmaz sinirlenmişti. Müthiş kararlıydı. 'Bunların kökünü temizleyeceğiz' demişti. Hakan Fidan'ı almaya gittiklerinde 'Gelsin beni alsınlar' diye söylemişti. Bakanlıklara talimat verildi. Bunları ilk olarak fark eden Cumhurbaşkanımızdır. Ama bu tam anlamıyla parti içinden destek görmedi. İçimizde, o mücadelenin 'AK Parti'nin ayağına kurşun sıkmak' olduğunu düşünenler vardı. Eğer Cumhurbaşkanımız gerekli desteği bulabilseydi, etkili mücadele daha erken tarihe alınabilirdi. Bu iş 15 Temmuz'a da kalmayabilirdi" dedi.