0553 313 94 23

Şamil Tayyar: AK Parti karşı devrim partisidir

AK Parti Gaziantep eski Milletvekili Şamil Tayyar, canlı yayında, AK Parti'nin bir karşı devrim partisi olduğunu ve devleti, tekrar milletin değerleriyle bütünleştirdiğini ifade etti. Tayyar "Türkiye'de toplumun değerleriyle çelişen ve bağdaşmayan formatlama girişimine karşı oluşturulmuş siyasal bir harekettir" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
Şamil Tayyar: AK Parti karşı devrim partisidir

TGRT Haber'de canlı yayınlanan “Atilla Türker ile Ayrıntılar” programında konuşan Şamil Tayyar, akademisyen Örsan Öymen ile tartışmaya girdi.

M. Kemal'in Vahdettin Han ile Misak-ı Milli gibi konularda birçok çelişkisinin olduğunu ifade eden Tayyar, “Açık bir şekilde söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi bir karşı devrim partisidir. Türkiye'de toplumun değerleriyle çelişen ve bağdaşmayan formatlama girişimine karşı oluşturulmuş siyasal bir harekettir. Bu hareket 16 yıl boyunca da toplumuyla bütünleşmiş ve toplumun hassasiyetleri üzerinden siyaset inşa ediyor. Bunu yaparken de geçmişi, tarihi, kültürü ve bütün değerleriyle de barışıyor. M. Kemal ve Abdülhamid Han ile de sorunu yok. İkisine de saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 00:41
  1. Şamil Tayyar
  2. Örsan Öymen
  3. Ak Parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juventus, Manchester United'ı Old Trafford'da yıktı!
    1. Juventus, Manchester United'ı Old..
    2. Real Madrid, Viktoria Plzen karşısında..
    3. Şamil Tayyar: AK Parti karşı devrim..
    4. Manchester City, deplasmanda Shakhtar..
    5. Şampiyonlar Ligi'nde müthiş maç! 6 gol..
    6. Başkan Erdoğan'ın sözleri ABD..
    7. Pitbull dehşet saçtı! Küçük kız..
    8. Şampiyonlar Ligi'nde Cengiz Ünder..
    9. Putin'den Trump'a açık teklif! Tarih..
    10. Fenerbahçe'nin resmi sitesinden..
    11. Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na:..
    12. İngiliz büyükelçi 'Çok seviyorum'..
    13. Ayak yanması hastalığının tedavisi var..
    14. Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
    15. Enseye buz küpü koyunca bakın neler..
    16. Pompeo'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    17. Cüzzam hastalığı bu belirtiler ile..
    18. Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası dünya..
    19. Avrupa futbolunda dengeler değişecek!..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı