Şamil Tayyar: AK Parti karşı devrim partisidir

TGRT Haber'de canlı yayınlanan “Atilla Türker ile Ayrıntılar” programında konuşan Şamil Tayyar, akademisyen Örsan Öymen ile tartışmaya girdi.

M. Kemal'in Vahdettin Han ile Misak-ı Milli gibi konularda birçok çelişkisinin olduğunu ifade eden Tayyar, “Açık bir şekilde söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi bir karşı devrim partisidir. Türkiye'de toplumun değerleriyle çelişen ve bağdaşmayan formatlama girişimine karşı oluşturulmuş siyasal bir harekettir. Bu hareket 16 yıl boyunca da toplumuyla bütünleşmiş ve toplumun hassasiyetleri üzerinden siyaset inşa ediyor. Bunu yaparken de geçmişi, tarihi, kültürü ve bütün değerleriyle de barışıyor. M. Kemal ve Abdülhamid Han ile de sorunu yok. İkisine de saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.