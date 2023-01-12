Samet Akaydın resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, daha önce kulübü Adana Demirspor ve kendisiyle transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Samet Akaydin'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü
ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3,5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, hedeflerimiz yolunda
çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.
Fenerbahçe Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Adana Demirspor Kulübüne
3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.
Selahattin Baki: "Jesus'un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi"
Samet Akaydın için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan sarı-lacivertli
kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen
başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini
kullandı.
İmzanın ardından duygularını dile getiren Samet ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız, her zaman
sahada savaşan bir Samet görecek. Haydi Fenerbahçe." şeklinde konuştu.
Sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden de geçti.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan Samet, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.