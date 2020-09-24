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Aktüel SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verdi
Aktüel

SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 22:12:38 -
SAMDOB, "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), farklı kültürlere yolculuk adı altında "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, 2020-2021 sanat sezonunda "Mozart, Respighi ve Taviloğlu Akşamı" konserini Atatürk Kültür Merkezi binasının yan tarafında bulunan Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirdi.

SAMDOB Orkestrası'nın solistlere eşlik ettiği konserde sopranolar Gamze Barhan ve Elif Demir, tenor Gürkan Sezgin ile bariton Berkcan Beniç farklı coğrafyaların çok sesli müziklerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Orkestra şefliğini Mürsel Yavuz'un yaptığı konserde Avusturyalı besteci Mozart’ın bestelediği "Küçük bir akşam müziği", "29. senfoni" ve "Figaro'nun düğünü" operasından aryalar, İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin bestelediği "Antik aryalar ve danslar"dan bölümler, İstemihan Taviloğlu'nun bestelediği "Beşi bir yerde" orkestra eseri, Verdi'nin bestelediği "La traviata" operasından bölüm ve Denza'nın bestelediği "Funiculi funicula" parçası sanatçılar tarafından seslendirildi.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konsere 55 kişi alındı.


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