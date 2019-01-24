Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınlarında patlama Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiliği yakınlarında patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlamanın bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

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