Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınında patlama! Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Suriye'nin SANA haber ajansından yapılan açıklamada, patlamanın Rusya Büyükelçiliği'ne çok yakın el-Adavi bölgesinde meydana geldiği ve bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi. Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.

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