Şam'da Rus Büyükelçiliği yakınında patlama!
Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.24 Ocak 2019 Perşembe 15:57
Suriye'nin başkenti Şam'da Rusya Büyükelçiği yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.
Suriye'nin SANA haber ajansından yapılan açıklamada, patlamanın Rusya Büyükelçiliği'ne çok yakın el-Adavi bölgesinde meydana geldiği ve bomba yüklü bir aracın patlatıldığı belirtildi.
Üç gün önce Şam'daki Rus büyükelçiliğinin çevresindeki bariyerler kaldırılmıştı.
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