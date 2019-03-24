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Salihli’nin bağımsız adayı Gökçe vatandaşlara projelerini anlattı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Muslukgediği mahallelerinde projelerini açıkladı.

24 Mart 2019 Pazar 11:18
Salihli’nin bağımsız adayı Gökçe vatandaşlara projelerini anlattı

Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Muslukgediği mahallelerinde projelerini açıkladı.


Salihli Bağımsız Belediye Başkan adayı Ertan Gökçe mahalle seçim ziyaretlerine devam ediyor. Muslukgediği mahalleleriniziyaret eden Gökçe vatandaşlarla buluşarak projelerinden bahsetti. Mahallelere eşit hizmet getirileceği vaadinde bulunan Gökçe, "Bizim dönemimizde Şirinyer ve Muslukgediği mahalleleri Salihli Belediyesinden eşit hizmet alacak. Göreve geldiğimizde Şirinyer ve Muslukgediği mahallelerinin ulaşım, yol ve düzenleme sorunlarını ivedilikle çözeceğimize söz veriyoruz. Köylülerimizin ürettikleri kiraz, şeftali, karpuz, patlıcan, zeytin, yaş üzüm gibi ürünlerin kendi köyünde başka illere toptan satabileceği bir yer ile avukat yardımı ve sözleşme yapabileceği ürününü pazarlayabileceği satış ofisleri dediğimiz borsalar, pazarlar oluşturacağız. Ürettikleri ürünleri Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak "sözleşmeli üretim" modelini uygulayacağız. Tavuk, küçük baş, büyük baş hayvancılık üretimi yapan tüm üreticilerin yollarını yapacağız, açacağız. Pazarlama gücünü arttırmak için destek olacağız. Salihli Belediyesi olarak zeytin yağı fabrikası kuracağız. Üretim kooperatifleriyle ortak olup üretilen bal, pekmez gibi ürünlerin Salihli’den satılması için işleme ve paketleme tesisleri kuracağız" dedi.


Salihli Belediyesinin bütçe açığı verdiğini iddia eden Gökçe, "Salihli Belediye bütçesinin kredi ve taşınmaz satışı harici gerçekleşme oranının yüzde 60. Belediye kasası her yıl açık veriyor. En büyük gelirimiz bizlerin vergileri ile oluşan havuzdan İller Bankasından aylık gelen ortalama 3 milyon 600 bin TL. maaş, SGK diğer insan kaynakları ödemelerimiz aylık ortalama 4 milyon TL. Fazla istihdam yüzünden kasa her ay açık veriyor. Mevcut devam eden borçlar, banka kredileri, zorunlu sosyal belediyecilik hizmetleri ile gelirden çok gider olduğu için Salihli Belediyesinin mali durumu gelecek için ipotekli durumda. Biz bu durumu ve gerçeği bilerek Salihli’nin değerleri olan toprak, su, termal su, güneş, turizm üzerine projeler hazırladık" diye konuştu.


Salihli Belediyesine gelir elde edecek projeler hazırladıklarını söyleyen Gökçe, "Salihli Belediyesine ait zeytin arazilerimiz ve halkımıza ait yaklaşık Salihli’de 4 milyona yakın zeytin ağacının ürünlerini Salihli’de değerlendirilmesi ve Salihli markası adı altında tüm dünyaya satışını yaparak Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası kuracağız. 100’e yakın kişiye iş imkanı sağlayacağız. Kurşunlu’da Sağlık Oteli ve Fizik Tedavi Merkezi projemizle, Adala, Durasıllı, İğdecik mahalleleri Güneş Enerji Santrali Projemizle, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri projemizle, Salihli Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak ’Sözleşmeli Üretim’ modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz. Belediyesine gelir elde etmek için zeytinyağı ve diğer gıdaları işleme paketleme fabrikası projemizle, Zeytinciler Sitesi projemizle, Belediye olarak garantili satın alma sözleşmeleri yaparak "sözleşmeli üretim" modeli projemizle, Salihli Hükümet Konağı projemizle, Kurtuluş modern kapalı pazar yeri projemizle üreten, hareketli, çağdaş bir Salihli hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:18
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