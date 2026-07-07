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Dünya Hem Faşit hem hırsız! Le Pen için kader anı!
Dünya

Hem Faşit hem hırsız! Le Pen için kader anı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hem Faşit hem hırsız! Le Pen için kader anı!

Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan hüküm giyen ve 5 yıl siyasi men yasağı getirilen cumhurbaşkanı seçimlerinin favori ismi Marine Le Pen hakkındaki kararını bugün açıklayacak.

Mahkemenin kararı, son 2 seçim yarışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rakip olan Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen'in, 2027'de yapılacak Fransa cumhurbaşkanı seçimlerine yeniden aday olup olamayacağını belirleyecek.

"Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirdiği" gerekçesiyle yolsuzluktan hüküm giyen ve 5 yıl siyasi men yasağı getirilen Le Pen hakkında alt mahkemenin verdiği kararın onaması halinde Fransız siyasetçi, cumhurbaşkanı seçim yarışına katılamayacak.

Le Pen'in cezasının onanması halinde ise RN partisini 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde partinin Genel Başkanı Jordan Bardella temsil edecek.

Paris Temyiz Mahkemesinde karar duruşması, yerel saatle 13.30'da başlayacak.

Hukuk çevreleri, mahkemenin Le Pen hakkındaki kararı iptal etme ya da siyasi men süresini azaltma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Fransa’da gelecek cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turu 18 Nisan, ikinci turu 2 Mayıs 2027'de yapılacak.

- Le Pen, yolsuzluktan hüküm giymişti

Fransa’da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men yasağına çarptırılmıştı.

Le Pen’in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Temyiz duruşmaları ise Şubat 2026’da Paris’te görülmeye başlanmış, mahkeme kararını 7 Temmuz’da açıklayacağını duyurmuştu.

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