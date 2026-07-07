NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?
NATO'nun Ankara'daki zirvesine katılan dünya liderlerinin boyları merak konusu oldu. Zirveye katılan liderlerin arasında en uzun boylu olan lider belli oldu...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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NATO'nun Ankara'daki zirvesine katılan dünya liderlerinin boyları merak konusu oldu. Zirveye katılan liderlerin arasında en uzun boylu olan lider belli oldu...
EN UZUN NATO LİDERİ KİM? Ankara'da başlayan NATO Liderler Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli isimlerini bir araya getirirken liderlerin fiziksel özellikleri de yeniden gündeme geldi. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları arasında boy uzunluklarıyla dikkat çeken isimler merak edilirken, en uzun liderler sıralaması da ilgi gördü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA? Diplomatik temasların yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği detaylardan biri de liderlerin boyları oldu. Resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre hazırlanan listede, NATO zirvesine katılan liderler arasındaki boy farkları dikkat çekerken, zirvenin en uzun isimleri de belli oldu.
İŞTE NATO'NUN EN UZUN BOYLU LİDERLERİ!
20) MARK CARNEY | 1.80 m - Kanada
19) ROB JETTEN | 1.80 m - Hollanda
18) LUÍS MONTENEGRO | 1.80 - Portekiz
17) JONAS GAHR STØRE | 1.80 m - Norveç
16) PÉTER MAGYAR | 1.80 - Macaristan
15) JAKOV MİLATOVİĆ | 1.80 m - Karadağ
14) RUMEN RADEV | 1.81 - Bulgaristan
13) KAROL NAWROCKİ | 1.82 - Polonya
12) KRİSTEN MİCHAL | 1.82 - Estonya
11) ANDREJ BABİŠ | 1.83 m - Çekya
10) KİRYAKOS MİÇOTAKİS | 1.85 m - Yunanistan
9) EDGARS RİNKĒVİČS | 1.85 m - Letonya
8) RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.87 m - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
7) ZORAN MİLANOVİĆ | 1.88 m | Hırvatistan
6) ALEXANDER STUBB | 1.89 - Finlandiya
5) PEDRO SÁNCHEZ | 1.90 m - İspanya
4) DONALD TRUMP | 1,91 m - ABD Başkanı
3) GİTANAS NAUSĖDA | 1.93 m - Litvanya
2) FRİEDRİCH MERZ | 1.98 m - Almanya
1) EDİ RAMA | 2.01 - Arnavutluk/ derleyen: haber7
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