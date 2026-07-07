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NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

NATO'nun Ankara'daki zirvesine katılan dünya liderlerinin boyları merak konusu oldu. Zirveye katılan liderlerin arasında en uzun boylu olan lider belli oldu...

#1
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

EN UZUN NATO LİDERİ KİM? Ankara'da başlayan NATO Liderler Zirvesi, dünya siyasetinin en önemli isimlerini bir araya getirirken liderlerin fiziksel özellikleri de yeniden gündeme geldi. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları arasında boy uzunluklarıyla dikkat çeken isimler merak edilirken, en uzun liderler sıralaması da ilgi gördü.

#2
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAÇINCI SIRADA? Diplomatik temasların yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği detaylardan biri de liderlerin boyları oldu. Resmi kaynaklarda yer alan bilgilere göre hazırlanan listede, NATO zirvesine katılan liderler arasındaki boy farkları dikkat çekerken, zirvenin en uzun isimleri de belli oldu.

#3
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

İŞTE NATO'NUN EN UZUN BOYLU LİDERLERİ!

#4
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

20) MARK CARNEY | 1.80 m - Kanada

#5
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

19) ROB JETTEN | 1.80 m - Hollanda

#6
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

18) LUÍS MONTENEGRO | 1.80 - Portekiz

#7
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

17) JONAS GAHR STØRE | 1.80 m - Norveç

#8
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

16) PÉTER MAGYAR | 1.80 - Macaristan

#9
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

15) JAKOV MİLATOVİĆ | 1.80 m - Karadağ

#10
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

14) RUMEN RADEV | 1.81 - Bulgaristan

#11
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

13) KAROL NAWROCKİ | 1.82 - Polonya

#12
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

12) KRİSTEN MİCHAL | 1.82 - Estonya

#13
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

11) ANDREJ BABİŠ | 1.83 m - Çekya

#14
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

10) KİRYAKOS MİÇOTAKİS | 1.85 m - Yunanistan

#15
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

9) EDGARS RİNKĒVİČS | 1.85 m - Letonya

#16
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

8) RECEP TAYYİP ERDOĞAN | 1.87 m - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

#17
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

7) ZORAN MİLANOVİĆ | 1.88 m | Hırvatistan

#18
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

6) ALEXANDER STUBB | 1.89 - Finlandiya

#19
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

5) PEDRO SÁNCHEZ | 1.90 m - İspanya

#20
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

4) DONALD TRUMP | 1,91 m - ABD Başkanı

#21
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

3) GİTANAS NAUSĖDA | 1.93 m - Litvanya

#22
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

2) FRİEDRİCH MERZ | 1.98 m - Almanya

#23
Foto - NATO'nun en uzun liderleri belli oldu! Erdoğan kaçıncı sırada?

1) EDİ RAMA | 2.01 - Arnavutluk/ derleyen: haber7

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