ABD Başkanı Trump'tan savaş açıklaması! "Öyle ya da böyle biz kazanacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen öğle yemeği programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD açısından sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, Venezuela ile ilişkilerin iyi seyrettiğini belirterek, İran konusunda da Washington’ın avantajlı durumda olduğunu ileri sürdü.

“İRAN İLE GAYET İYİ GİDİYORUZ”

Trump, konuşmasında İran’a ilişkin askeri güç vurgusu yaptı. ABD’nin İran’a büyük zarar verdiğini iddia eden Trump, Tahran’ın donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri ve lider kadrolarının hedef alındığını öne sürdü.

İran’ın durumunun iyi olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddeden Trump, Tahran yönetiminin ciddi baskı altında olduğunu savundu.

“NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR”

İran’ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini söyleyen Trump, Tahran’ın “doğru anlaşmayı” kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade ederek, bunun Washington açısından temel şart olduğunu vurguladı.

“ÖYLE YA DA BÖYLE BİZ KAZANACAĞIZ”

İran’ın ABD’nin birçok talebini kabul ettiğini savunan Trump, sürecin nasıl sonuçlanacağının görüleceğini söyledi.

ABD Başkanı, “Öyle ya da böyle biz kazanacağız. Ya güzellikle kazanacağız ya da güzel olmayan bir şekilde” sözleriyle Tahran’a yönelik baskının süreceği mesajını verdi.

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında nükleer müzakere ve bölgesel gerilim başlıklarının yeniden öne çıktığı bir dönemde dikkat çekti.