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Salihli’de konvoylu kutlama

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen gençlik konvoyu ile kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 21:23:25 -
Salihli’de konvoylu kutlama

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen gençlik konvoyu ile kutlandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorlu ekiplerin marşlar eşliğinde gerçekleştirdiği konvoy, Kent Meydanında başlarken korteje, balkonlardaki vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile destek verdi. Polis, Jandarma ve Zabıta motorlu ekiplerin şehir turu başladıkları noktada son bulurken, konvoylu kutlama İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.


Korona salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gün boyu düzenlenen etkinliklerle vatandaşlara 19 Mayıs coşkusunu yaşatmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorlu ekiplerimiz, marşlar eşliğinde halkımızı selamlayarak tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs bayramını kutladı. 19 Mayıs kortejine katılan polis, jandarma ve zabıta ekiplerimize bizlere yaşattıkları bayram coşkusundan dolayı teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

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