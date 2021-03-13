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Gündem Salih Memişoğlu cinayetinde 1 kişi tutuklandı
Gündem

Salih Memişoğlu cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de Salih Memişoğlu ile bir kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 00:58:00 -
Salih Memişoğlu cinayetinde 1 kişi tutuklandı

Çekmeköy'de "metafizik uzmanı" Salih Memişoğlu ile bir kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde 9 Mart'ta meydana gelen silahlı saldırıda, bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetmiş, Osman Ö. ise yaralanmıştı.

5 üpheli gözaltına alınmıştı

Olaya ilişkin aralarında alacak verecek olduğu gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ö. ile şüphelinin olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Ensar Ö., Bayram Ö., Satılmış G. ve Mehmet G. gözaltına alınmıştı.

 

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklama talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

1 kişi tutuklandı

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mustafa Ö.'nün "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Osman Özgölet adlı kişi de ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri olayın, hayvanat bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Ö. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmişti. Şüpheli Mustafa Ö.nün emniyet ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.

 

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