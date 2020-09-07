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Teknoloji Salgında her 39 saniyede bir siber saldırı yaşandı
Teknoloji

Salgında her 39 saniyede bir siber saldırı yaşandı

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Kovid-19 salgını başladığından bu yana siber suçlarda yüzde 300 artış olduğunu belirterek, "Her 39 saniyede bir siber saldırı oluyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:53:00 - 2020-09-07 11:08:04
Salgında her 39 saniyede bir siber saldırı yaşandı

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, Kovid-19 salgını başladığından bu yana siber suçlarda yüzde 300 artış olduğunu belirterek, "Her 39 saniyede bir siber saldırı oluyor" dedi.

Atalay, son 10 yıldır giderek artan siber güvenlik ihlalleri ve suçlarının, gelecekte insanlığın mücadele etmek zorunda kalacağı en büyük zorluklardan biri olacağını söyledi. Siber suçluların bilişim sistemlerine, çalışan ya da kullanıcı hatalarından yararlanarak sızdığını ifade eden Atalay, saldırı ve veri sızıntılarının yüzde 95'inin çalışan hatalarından kaynaklandığını bildirdi. Atalay, "Kovid-19 salgını başladığından beri siber suçlar yüzde 300 arttı, her 39 saniyede bir saldırı oluyor. Çok sayıda kötü niyetli kişi ve organizasyon, Kovid-19 isimli araçlarla saldırı yapıyor" dedi.

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