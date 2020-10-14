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Aktüel Salgın sürecinde kullandığı bisikletle fazla kilolarından kurtuldu
Aktüel

Salgın sürecinde kullandığı bisikletle fazla kilolarından kurtuldu

Antalya'da 29 yaşındaki Raşit Sağlam, koronavirüs sürecinde kalabalık ortamlarda bulunmamak için toplu ulaşım yerine kullanmaya başladığı bisikletle, diyet yapmadan 7 ayda 35 kilo verdi - Sağlam: - "Mayıs ayından bu yana yaylalarda bisikletle geziyorum. Kafamı dinliyorum. Hiç sıkılmıyorum. Hem doğal güzellikleri gördüm hem de sağlıklı bir hayat sürmeye başladım" - "Üzerime kıyafet bulmakta güçlük çekiyordum. Artık hayat benim için daha kolay. Aylardır görüşmediğim arkadaşlarım beni tanımakta zorluk çekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:03:35 -
Salgın sürecinde kullandığı bisikletle fazla kilolarından kurtuldu

ANTALYA (AA) - MUSTAFA HATİPOĞLU - Antalya'da fazla kiloları nedeniyle zorluklar yaşayan Raşit Sağlam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kullanmaya başladığı bisikletle 7 ayda 35 kilo zayıfladı.

Akseki ilçesinde otomotiv teknikeri olarak çalışan 29 yaşındaki Sağlam, hem kendisini hem de çevresindekileri Kovid-19'dan korumak için tedbirlere uymaya özen gösteriyor

Bu kapsamda izole bir hayat sürmeye çalışan Sağlam, 7 ay önce kalabalık ortamlarda bulunmamak için toplu ulaşım yerine bisiklete binmeye başladı.

Her yere bisikletle giden, genelde kimsenin olmadığı yerlerde vakit geçiren Sağlam, hafta sonları da 2500 rakımlı yaylalarda doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Bazen kilometrelerce pedal çeviren, düzenli ve sağlıklı beslenmenin de etkisiyle fazla kilolarından kurtuldukça daha mutlu olan Sağlam, bisikletle diyet yapmadan 113 kilodan 78 kiloya düştü.

- Arkadaşları tanımakta zorlandı

Sağlam, AA muhabirine, boş vakitlerini bisiklet kullanarak değerlendirdiğini, Kovid-19'dan korunmak için tedbirlere uymaya çalıştığı bu dönemde, bisikletin kendisine yol arkadaşı olduğunu belirterek, bisikletini yanından hiç ayırmadığını ifade etti.

Kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı babası ve çevresindekileri salgından korumak için önce kendisinin tedbirlere uyması gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Mayıs ayından bu yana yaylalarda bisikletle geziyorum. Kafamı dinliyorum. Hiç sıkılmıyorum. Hem doğal güzellikleri gördüm hem de sağlıklı bir hayat sürmeye başladım. Kiloluyken her alanda zorlanıyordum. Üzerime kıyafet bulmakta güçlük çekiyordum. Artık hayat benim için daha kolay. Aylardır görüşmediğim arkadaşlarım beni tanımakta zorluk çekiyor. 113 kilodan 78'e düştüm. İstikrarlı bir şekilde spor yapan herkesin zayıflayabileceğini düşünüyorum."

Herkesin Kovid-19 tedbirlerine uyması konusunda üzerine düşenin fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Sağlam, bisiklet kullanarak hem sağlıklı hem de izole bir yaşama adım atılabileceğini kaydetti.

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