Salgın nedeniyle ülkesine gidemeyen Kırgız seyyah Türkiye'de mutlu

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - Ortaokul yıllarında kurduğu "Mevlana'nın yaşadığı Konya'yı ziyaret etme" hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'ye gelmesinin ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkesine dönemeyen Kırgız seyyah, Türkiye'nin salgınla mücadelesini takdirle karşılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce ortaokul sıralarında işledikleri bir konu üzerine yollara düşen 32 yaşındaki Kırgız seyyah Timur Turabaev, düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin mezarını ve onun yaşadığı şehri görmek için yaklaşık iki ay önce Konya'ya geldi.

Salgın nedeniyle ülkesine dönmeyen Turabaev, Konya'da kaldığı süre boyunca Mevlana'nın mezarını ziyaret edip Mesnevi'sini okuyarak ve konakladığı otelin terasından Mevlana Türbesi'ni izleyerek salgın günlerini geçiriyor.

Turabaev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'ya ilk geldiğinde namaz kıldığı caminin imam ve müezzininin kendisiyle ilgilenip yardımcı olmasından ve bir ayda Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğretmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

- "Memnuniyetle Konya'da salgın günlerini geçiriyorum"

Hindistan ve Bangladeş gezisinin ardından Konya'ya geldiğini anlatan Turabaev, "Konya'yı çok beğendim. İnsanları hoşgörülü ve misafirperver. Bu yüzden burada biraz daha kalmak istedim ancak bu süre zarfında salgın çıktı ve bütün uçuşların durdurulduğu duyuruldu." dedi.

Turabaev, ülkesinde yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma yasağı olduğunu ve çok sıkı tedbirler alındığını belirterek "Biraz mecburiyetten ancak memnuniyetle Konya'da salgın günlerini geçiriyorum. İnşallah burada huzur içerisinde ramazan ayını geçirip sınırlar açıldığında da ülkeme dönmek istiyorum. Belirsiz bir sürecin içerisindeyiz. Sadece şu an burada olmaktan mutluyum. Şimdilik bir ay daha burada kalmayı planlıyorum." diye konuştu.

- "Türkiye'nin salgınla mücadelesi son derece yerinde"

Türkiye'de insanların ihtiyaçlarının çok rahat karşılandığına işaret eden Turabaev, "Kırgızistan ve diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin salgınla mücadelesi son derece yerinde ve güzel. Tabii ben de hem bu önlemler sayesinde hem de Hazreti Mevlana'nın evinde olmaktan huzurluyum. Kırgızistan'daki ailemle görüşüyorum ve onlara buradaki tedbirlerin çok iyi olduğunu merak etmemeleri gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinin dünyada örnek gösterildiğini vurgulayan Turabaev, bu süreçte Türkiye'nin Kırgızistan'a yaptığı tıbbi yardım için de duygulandığını dile getirdi.

İmam Mustafa Gökçepınar ise Turabaev'i Konya'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.