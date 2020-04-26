Salgın hastalıklardan ölenler şehit sayılır mı?

Salgın hastalıklardan ölen birinin şehit olup olmayacağı meselesi son dönemlerde en çok araştırılan konuların başıda geliyor. Peki, salgın hastalıklardan ölen bir Müslüman şehit sayılır mı? Cevabı haberimizde.

ŞEHİT SEVABI VERİLİR

Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur: Taun hastalığı, Allah Teâlâ’nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir.” (Buhari, Tıb 31; bk. Buharî, Enbiya 54; Kader 15; Müslim, Selâm 92-95)

ŞEHİTLİK MAKAMINA ERERLER

Yine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise bu konuyla ilgili şu şekilde konuşmuştur: Şehitlik, peygamberlikten sonra en büyük mertebedir. Hakiki şehit; vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Hakiki şehit olarak bunları değerlendiriyoruz. Fıkıhta bir de 'hükmi (hükmen) şehitlik' vardır. Bunlar da depremde, yangında, selde, denizde boğulmuş olanlar ve salgın hastalıklara yakalanarak vefat etmiş olanlar hükmen şehit olarak kabul edilir. Hadis-i Şerif'te bunlar yer almaktadır. Umuyoruz ki bu salgın hastalık nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ererler.