  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gözler TBMM’ye çevrildi: Fon kanununda flaş gelişme DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı Duyarlı muhalif seçmenlerden yolsuzluk isyanı: Eskiden solcuydum artık Erdoğan’cıyım YP, CHP’nin kasasını boşaltmış Ünlü üniversite bu rezaletle çalkalanıyor! ABD’de toplu tecavüz skandalı Spekülasyonun ağababası FETÖ’cülerdi Zulmün arkasında İsrail var! 'Üst akıl' siyonist çıktı CHP’li Sinem Dedetaş’ın Üsküdarlıya faturası ağır oldu: Üsküdar borç batağına böyle sürüklendi Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!
Gündem Partinin olduğu gibi TV’nin de yenisini buldu Halk TV gitti, Özel yeni kanalını buldu!
Gündem

Partinin olduğu gibi TV’nin de yenisini buldu Halk TV gitti, Özel yeni kanalını buldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Halk TV’nin yerine yeni kanal bulmakta gecikmedi. CHP’den kaçarak Yeni Parti’yi kuran Özel, Halk TV sonrası da kapağı Koza TV’ye attı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, siyasal casusluk suçlamalarıyla yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını izlemek üzere gittiği Silivri’den, fondaş medyayı da tahkim etmeyi ihmal etmedi.

Duruşma arasında dışarı çıkarak Koza TV’nin yayınına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün burada tarihi bir duruşma görülüyor. Onun ilk yarı gününü izledik. Daha 4 gün görülecek. Vatandaşlarımızın ne olursa olsun, istedikleri takdirde bilgiye ulaşma imkânları var. Sizi takip ederek, Koza TV’yi takip ederek tüm mecraları destekleyerek, takip ederek, buradan ilgilerini uzak tutmamalarını, Halk TV’den desteklerini esirgememelerini, muhalif medyayı kurumlarıyla çalışanlarıyla sahiplenmelerini bekliyoruz” çağrısında bulundu.

 

“ÖZGÜR ÖZEL’DEN KOZA TV’YE DESTEK” BAŞLIĞIYLA DUYURULDU

Özel’in destek açıklamaları, Koza TV sosyal medya hesabından; “Özgür Özel'den KOZA TV'ye destek! Vatandaştan KOZA TV'yi takip etmelerini, muhalif medyayı kurumlarıyla ve çalışanlarıyla sahiplenmelerini bekliyoruz” ifadeleriyle duyuruldu.

Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama…
Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama…

Gündem

Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama…

Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu
Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu

Gündem

Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu

Hüseyin Yayman: Bir siyasi zübük çıkmış Cumhurbaşkanımıza laf söylüyor! Haddini bil Özgür Özel…
Hüseyin Yayman: Bir siyasi zübük çıkmış Cumhurbaşkanımıza laf söylüyor! Haddini bil Özgür Özel…

Gündem

Hüseyin Yayman: Bir siyasi zübük çıkmış Cumhurbaşkanımıza laf söylüyor! Haddini bil Özgür Özel…

Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!
Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!

Siyaset

Öztrak’tan Özgür Özel’e veryansın: Beyefendi yemeği yemiş, adisyonu CHP’ye ödetmeye çalışıyor!

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi
Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

Gündem

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23