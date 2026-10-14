Partinin olduğu gibi TV’nin de yenisini buldu Halk TV gitti, Özel yeni kanalını buldu!

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” kurmak ve yönetmek, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, siyasal casusluk suçlamalarıyla yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasını izlemek üzere gittiği Silivri’den, fondaş medyayı da tahkim etmeyi ihmal etmedi.

Duruşma arasında dışarı çıkarak Koza TV’nin yayınına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün burada tarihi bir duruşma görülüyor. Onun ilk yarı gününü izledik. Daha 4 gün görülecek. Vatandaşlarımızın ne olursa olsun, istedikleri takdirde bilgiye ulaşma imkânları var. Sizi takip ederek, Koza TV’yi takip ederek tüm mecraları destekleyerek, takip ederek, buradan ilgilerini uzak tutmamalarını, Halk TV’den desteklerini esirgememelerini, muhalif medyayı kurumlarıyla çalışanlarıyla sahiplenmelerini bekliyoruz” çağrısında bulundu.

“ÖZGÜR ÖZEL’DEN KOZA TV’YE DESTEK” BAŞLIĞIYLA DUYURULDU

Özel’in destek açıklamaları, Koza TV sosyal medya hesabından; “Özgür Özel'den KOZA TV'ye destek! Vatandaştan KOZA TV'yi takip etmelerini, muhalif medyayı kurumlarıyla ve çalışanlarıyla sahiplenmelerini bekliyoruz” ifadeleriyle duyuruldu.