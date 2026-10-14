AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mega kent İstanbul'u vuran sağanaktan olumsuz etkilenenler için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mega kent İstanbul'u vuran sağanaktan olumsuz etkilenenler için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır.
Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."
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