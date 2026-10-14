  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul Böyle kızın varsa düşmana ne gerek var! Annesinin evini kundaklayıp kaçtı 116 yolcu bulunuyor! Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı acil iniş yaptı Bahçelievler'de film gibi kurtarılma anı: Kadın sürücünün imdadına kepçe yetişti Sayıları 300 bini aşan ayılar sokaklarda gezmeye başladı! 5 ayda 26 kişiyi öldürdüler Uyuşturucu kullanımının en yüksek olduğu 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı? Traktörü için mazota para yetiştiremeyince kendisi yaptı: Günde 150 litre üretiyor En 'Karanlık enerji' için umut çıktıkça yenisi göründü... 25 yıllık gizem: Bu sırrı gelin birlikte okuyalım Sebebi herkesi şaşırtacak: MasterChef'te şampiyonu Esra Tokelli restoranını kapattı! Kapısına kilit vurdu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mega kent İstanbul'u vuran sağanaktan olumsuz etkilenenler için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

#1
Foto - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul

#2
Foto - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul

"İstanbul'umuzda sağanak yağış ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır.

#4
Foto - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Geçmiş olsun İstanbul

Mahsur kalan ve zarar gören bütün vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun İstanbul."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!
Gündem

'Ankara Abisi' maskesiyle 2 milyarlık dev vurgun! Yardım derneği kılıfıyla kara para aklamışlar!

Sosyal medyada yürüttükleri "yardım kampanyaları" ve "sosyal sorumluluk projeleri" ile tanınan "Ankara Abisi" lakaplı Yasin Oyanık ve sosyal..
Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’
Gündem

Fatih Süleyman Denizolgun’dan net mesaj! ‘Darbe girişimcilerine asla geçit vermeyeceğiz!’

Eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar Cemaati eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un yeğeni, AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Fatih S..
Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"
Gündem

Okan Buruk’tan Barcelona maçı öncesi sürpriz açıklama! İlk 11'i duyunca şaşırdı "Bunu beklemiyorduk"

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevuda Katalan devi Barcelona’yı RAMS Park’ta konuk eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, maç ö..
Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?
Medya

Halktv’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu kimdir?

1966’da Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak bilinir. 18 yaşında İngiltere’ye gitti. Tekstil, e-t..
Halk TV için 4 gün önce ne demişti? Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde
Gündem

Halk TV için 4 gün önce ne demişti? Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde

Halk TV’ye yönelik soruşturma ve yönetimine TMSF görevlendirilmesi sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört gün önce yaptığı açıklamalar yeniden..
Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Gündem

Bakan Gürlek büyük operasyonu duyurdu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 33 kişinin yakalandığını açıkladı. Gürlek, "FETÖ’nün hiçbir finans ağına..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23