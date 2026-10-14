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Gündem Sokak adeta nehre döndü! Şiddetli sel tüm araçları önüne katarak sürükledi!
Gündem

Sokak adeta nehre döndü! Şiddetli sel tüm araçları önüne katarak sürükledi!

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İstanbul’da etkisini artıran fırtına ve şiddetli sağanak yağış kentin farklı noktalarında yıkıma yol açmaya devam ediyor.

Kameralara yansıyan yeni görüntülerde, bir sokakta aniden yükselen sel sularının cadde boyunca park halindeki ve seyir halindeki tüm araçları önüne katarak metrelerce sürüklediği görüldü. Suların şiddetine karşı koyamayarak birbirine çarpan otomobiller adeta hurdaya dönerken, mahalle sakinleri yaşanan dehşet anlarını büyük bir çaresizlik ve korku içinde izledi.

Maddi zarar dev boyutlarda! Mahalleli geceyi korku içinde geçiriyor!

Selin çekilmeye başlamasıyla birlikte sokakta ortaya çıkan bilanço felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği ve altyapının tamamen çöktüğü bölgede büyük boyutta maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sürüklenen araçların kaldırılması ve tıkanan rögarların açılması için çalışma başlatırken, yetkililer felaketin etkisini sürdürdüğü kentte vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyarısını yineledi.

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