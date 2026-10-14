  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çöktükleri petrol de merhem olmadı! ABD’de enflasyon rallisi Vay şerefsiz Netanyahu! İnsanları değil koltuğunu düşünüyor Ekrem’ci vekilden kargaları güldüren iddia! Halk TV’ye kayyımı bakın neye bağladı? Azerbaycan-Ermenistan barışının çizgileri netleşiyor! Paşinyan’dan toprak takası çağrısı Dışişleri Bakanı Ermenileri heyecanlandırdı: Yarın uyanıp 'Ermenistan-Türkiye sınırı açıldı' haberini görebilirsiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi Son dakika! ABD’de yıllık enflasyon beklentileri aştı! Altın fiyatları sert çakıldı Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz
Gündem ÖNDER'den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Kardeşlik acılardan ders almayı da gerektirir!
Gündem

ÖNDER'den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Kardeşlik acılardan ders almayı da gerektirir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
ÖNDER'den Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı: Kardeşlik acılardan ders almayı da gerektirir!

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, son günlerin en çok konuşulan konuların başında gelen Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili açıklama yaparak kardeş ülke yönetimine Türkiye’de yaşanan 28 Şubat zulmünden ders çıkarılması çağrısı yaptı. Açıklamada “İnançlar baskıyla susturulamaz, temel hak ve özgürlükler yasaklarla ortadan kaldırılamaz. Kardeşlik, yalnızca sevinçleri paylaşmayı değil, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarmayı da gerektirir. İnanıyoruz ki inanç ve özgürlükler alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması, iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir” denildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, son günlerde Azerbaycan'da okullarda gündeme gelen başörtüsü yasağının temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi çağrısı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada, imam hatip camiasının özellikle 28 Şubat sürecinde inanç ve özgürlükler alanında ağır hak ihlalleri, yasaklar ve derin mağduriyetler yaşadığı belirtildi.

Başörtülü öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakılmasına, kadınların inançları nedeniyle çalışma hayatında engellerle karşılaşmasına tanıklık edildiği aktarılan açıklamada, "Binlerce insanımız inancı ile eğitimi, mesleği ve geleceği arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Bu yasaklar milletimize hiçbir katkı sağlamadı, aksine ülkemizin gelişip güçlenmesine engel oldu. Ancak biz, milletimizin kararlı mücadelesiyle yasakçı zihniyetin gücünü kaybederek tarihe gömüldüğünü gördük" ifadeleri kullanıldı.

BU KARAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN

Açıklamada, bu acı tecrübenin yasakların toplumsal yaraları derinleştirdiğini, birlik ve beraberliğe zarar verdiğini açıkça gösterdiği belirtilerek, şöyle devam edildi: "Bizim yaşadıklarımızdan çıkarılacak ders nettir. İnançlar baskıyla susturulamaz, temel hak ve özgürlükler yasaklarla ortadan kaldırılamaz. Bugün benzer mağduriyetlerin kardeş Azerbaycan'da da yaşandığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Oysa hiçbir öğrenci inancı nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılmamalı, hiçbir insan inancı ile geleceği arasında tercihe zorlanmamalıdır. Azerbaycan'da gündeme gelen kısıtlamalar, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir."

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' anlayışı ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül birliğimizin ifadesidir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kardeşlik, yalnızca sevinçleri paylaşmayı değil, geçmişte yaşanan acılardan çıkarılan dersleri de samimiyetle paylaşmayı gerektirir. İnanıyoruz ki inanç ve özgürlükler alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması, iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Bu kardeşliğe gölge düşürebilecek yaklaşımlara karşı dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin en kısa zamanda inanç ve değerlerini özgürce yaşayabildikleri, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir ortama kavuşmalarını istiyoruz. Aklıselimin, sağduyunun ve adaletin hakim olacağına, meselenin en kısa zamanda çözüme kavuşacağına inancımız tamdır. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız."

Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!
Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!

Gündem

Hilal Kaplan’dan Azerbaycan’daki yasağa tepki: Kardeşlerin arasının açılması İsrail ve İran’ı sevindirir!

DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı
DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı

Gündem

DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı

Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek
Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek

Gündem

Azerbaycan kökenli oyuncu şaşırtmadı! Gezici Cavadzade’den başörtü yasağına destek

Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz
Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz

Gündem

Bahçeli: Nifak tohumlarına müsaade etmeyiz! Türkiye Azerbaycan kardeşliği sarsılmaz

Hukukçular Derneği’nden Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı
Hukukçular Derneği’nden Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı

Aktüel

Hukukçular Derneği’nden Azerbaycan’a başörtüsü çağrısı

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ersan

onder isine bak

İşsiz

Kardeşlik bağları zedeleniyor. Bundan kim çıkar sağlar? Kim, kimin ekmeğine yağ sürüyor?
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"
Gündem

Azerbaycan Başmüftüsü Paşazade'den tartışılan yasakla ilgili ilk açıklama! "Genel bir başörtüsü yasağı yok!"

Azerbaycan’daki başörtüsü tartışmaları ve Türkiye’den gelen peş peşe tepkilerin ardından Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Başmüftü Allahş..
İstanbul'da bir ilk: Kürtçe branş öğretmeni atandı
Eğitim

İstanbul'da bir ilk: Kürtçe branş öğretmeni atandı

​​​​​​​İstanbul Esenyurt'taki Sultan Alparslan Ortaokulunda Kürtçe dersine olan talep dört katına çıkınca idarenin talebi üzerine okula naki..
Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! "Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar"
Gündem

Halk TV’ye kayyum sonrası Muharrem İnce’nin sözleri gündemde! “Maaş alıyorlar, haber yapınca kesmekle tehdit ediyorlar”

Yaptığı yayınlar ve kamuoyunda tartışma konusu olan haberleriyle sık sık tepki çeken Halk TV’ye kayyum atanmasının ardından Muharrem İnce’ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23