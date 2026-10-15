Deniz ulaşımına hava engeli: Çoğu BUDO seferi iptal edildi

Marmara Bölgesi’nde gün boyu etkili olan şiddetli sağanak birçok kentte sele neden oldu. Fırtına nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilirken, olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınan Bursa’da çok sayıda BUDO seferi iptal edildi.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilde sağanak sonrası oluşan sel, yolları adeta göle dönüştürdü. Araçlar yollarda mahsur kaldı, trafik kilitlendi.

Sağanak ve fırtına deniz ulaşımını da vurdu.

12 BUDO SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 15 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek 12 seferi şiddetli sağanak ve fırtına sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),

19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya).

BURSA'DA YAĞMUR TEYAKKUZU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Ekipler, muhtemel sel, su baskını ve taşkınlara karşı bin 126 personel ve 439 araçla sahada hazır bulundu.