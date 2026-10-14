CHP’li belediyelerde milyonluk ihale skandalı! Cafer Mahiroğlu’nun adı rüşvet çarkının merkezinde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada ifade veren bir şüphelinin beyanlarında Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun adı milyonlarca liralık elden ödeme ve para trafiğine ilişkin rüşvet iddialarıyla gündeme geldi.

İfadede İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılı ihaleler sırasında milyonlarca liranın elden teslim edildiği, ayrıca Mahiroğlu'nun bir iş insanına 8-10 milyon euro verdiğine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

MAHİROĞLU BİZDEN İŞ DENEYİM BELGESİ OLAN BİR FİRMA İSTEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli, Cafer Mahiroğlu’nun belediyelerden ihale alarak iş yapmak istediğini ve kendisinden iş deneyim belgesi bulunan bir firmayı devretmesini talep ettiğini öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir yıl içerisinde yaklaşık 400-450 Milyon TL'lik hakkedişlerini bulunduğu ve bunları tahsil edemediğini ifade eden şüpheli, Mahiroğlu’nun belediyeyle ilişkilerinin iyi olduğunu duyduktan sonra kendisinden yardım istediğini belirtti.

BUSTECH İSİMLİ FİRMA MAHİROĞLU’NUN YAKIN ADAMINA DEVREDİLDİ

Bu süreçte Mahiroğlu’nun talebi üzerine Silivri’deki tekstil fabrikasının bulunduğu adreste, kardeşi adına BUSTECH isimli anonim şirketi kurduğunu anlattı. Şüpheli, şirketin mali ve idari işlerinin vekâlet yoluyla D. B.’ye devredildiğini, kuruluşundan itibaren şirketin yönetiminin kendilerinde olmadığını ve aralarındaki tek ticari ilişkinin şirketin alt yüklenicileri olması olduğunu iddia etti. İfade veren şüpheli BUSTECH firması ile Mahiroğlu’na iş deneyim belgesini kazandırdığının altını çizdi.

“RÜŞVET PARASINI KURUŞU KURUŞUNA HATIRLIYORUM”

İhale sürecine ilişkinde çarpıcı açıklamalar yapan şüpheli, Cafer Mahiroğlu'nun yönlendirmesiyle 2022 yılından 2023 sonuna kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı binasına giderek dönemin Daire Başkanı Murat Koçak'a parça parça ve euro olarak toplam 11 milyon 464 bin TL karşılığı para verdiğini öne sürdü.

Şüpheli, verilen rakamı kuruşu kuruşuna hatırlamasının nedenini ise şöyle açıkladı: “Bu parayı parça parça Euro döviz olarak kendisine verdim. Döviz kuru itibariyle TL karşılığında vermiş olduğum para bu miktardır. Bu parayı küsuratıyla belirtmemin sebebi: muhasebe kayıtlarında bulunmasından dolayıdır. Muhasebecimde bu paraların kayıtları vardır. Buna ilişkin muhasebe kayıtlarını sunacağım. Verdiğim süreç bizim ihale aldığımız, iş yaptığımız süreçtir. Kendisiyle benim telefon görüşmelerim vardır. Bunlar bakılırsa görülür.

435 MİLYONLUK İHALE, 200 MİLYONLUK PAY İDDİASI

Ayrıca söz konusu dönemde dört ayrı belediye ihalesinin toplam bedeli yaklaşık 435 milyon TL'ye ulaştı. Bu ihalelerde alt yüklenici olarak gösterilen BUSTECH adlı şirketin aldığı payın ise yaklaşık 200 milyon TL olduğu iddia edildi.

Şüpheli, BUSTECH'in yönetiminin kendilerinde olmadığını, şirketin vekâlet yoluyla Mahiroğlu'nun belirlediği bir isim tarafından yönetildiğini ileri sürdü. Şirketten giren ve çıkan paralara ilişkin bilgilerinin bulunmadığını söyleyen şüpheli, yaklaşık 200 milyon liralık kazancın Mahiroğlu'na gittiğini iddia etti.

"DİĞERLERİ ALAMAZKEN BİZ HAK EDİŞLERİN TAMAMINI ALDIK"

İfadenin dikkat çeken bir başka bölümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iş yapan birçok firmanın hak edişlerini tahsil edemediği dönemde kendi şirketlerinin alacaklarının tamamını tahsil ettiği anlatıldı.

Şüpheli, bunun Mahiroğlu'nun belediye yönetimiyle olan ilişkilerinden ve 11 milyon 464 bin TL'lik ödeme iddiasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

8-10 MİLYON EURO'LUK İKİNCİ PARA TRAFİĞİ

Soruşturma tutanağındaki en çarpıcı iddialardan biri ise 8 ila 10 milyon euro arasında olduğu belirtilen para hareketi oldu.

Şüpheli, Cafer Mahiroğlu'nun 2022-2023 yıllarında BUSTECH'in yöneticisi üzerinden Ulaşım A.Ş. bağlantılı bir iş insanına 8-10 milyon euro verdiğini kendisine bizzat söylediğini ileri sürdü. Mahiroğlu'nun kendisine de benzer şekilde para verip daha sonra faiziyle geri alma teklifinde bulunduğunu, ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

İfade veren şüpheli ayrıca, söz konusu 8-10 milyon euronun "gayriresmî" olarak verildiğini ve daha sonra İzmir'den alınan ihaleler üzerinden daha yüksek bir kazançla geri döndüğünü düşündüğünü öne sürdü. Bu bölümdeki anlatımın şüphelinin kendi değerlendirmesi olduğu ve dosyada henüz kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı önem taşıyor.

“TUNÇ SOYER İLE İYİ İLİŞKİLERİ VARDI”

Belediyede hak edişlerin zamanında ödenmediğini ifade eden şüpheli, “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihale alanların birçoğu Tunç Soyer döneminde hak edişlerini alamıyorlardı. Biz o dönemde bütün bakiyemizi aldık, herhangi bir alacağımız kalmadı. Cafer Mahiroğlu bana Tunç Soyer ile iyi ilişkilerinin olduğunu zaman zaman bir araya gelip yemek yediklerini söylerdi. Hak edişlerin alınış ve bize ödeniş süreçlerinde bu ilişkisinin olduğunu net bir şekilde anladım” dedi.

MAHİROĞLU'NUN ADI İHALE VE PARA TRAFİĞİNİN MERKEZİNDE

İddialar; belediye ihaleleri, alt yüklenici şirketler, elden nakit para teslimleri ve milyonlarca euroluk para hareketlerinin araştırılmasını gündeme getirirken, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında banka hesapları, şirket kayıtları, ihale dosyaları ve muhasebe belgelerinin incelenmesi bekleniyor.