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Gündem İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul için geçmiş olsun mesajı
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul için geçmiş olsun mesajı

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İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul için geçmiş olsun mesajı

Açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul ve Antalya'daki sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diledi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

 

"İstanbul'da ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Devletimiz, ilgili tüm kurum ve birimleriyle vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması ve yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için sahadaki çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmektedir.

Vatandaşlarımızın yetkili kurumlarımızın uyarılarını dikkate almaları, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli davranmaları büyük önem taşımaktadır. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

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İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul için geçmiş olsun mesajı

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