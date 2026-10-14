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Spor CANLI ANLATIM: Aston Villa - Fenerbahçe
Spor

CANLI ANLATIM: Aston Villa - Fenerbahçe

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Aston Villa - Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşıyor. Karşılaşma Aston Villa 2 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

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Aston Villa 2 - 0 Fenerbahçe

31' GOL! Jackson topu ağlara gönderdi. Hızlı gelişen Aston Villa atağında ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Jackson, topu sağına çekip Ederson'un sağından ağlara gönderdi ve skor 2-0 oldu.

25' Sol taraftan Oğuz çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. İrfan Can'ın penaltı noktasının biraz gerisinden vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

17' Sol taraftan hareketlenen Oğuz Aydın, savunmanın arkasına sarkan Vedat Muriqi'ye muhteşem bir pastı. Karşı karşıya kalan Vedat'ın vuruşu kaleciden döndü.

15' NET FIRSAT KAÇTI! Sağ taraftan İrfan Can'ın arka direğe ortasına yakın mesafeden Vedat Muriqi kafayı vurdu, top kaleciden geri döndü.

12' GOL! Manzambi topu ağlara gönderdi. Sol taraftan yapılan orta Guendouzi'nin kafasından sekerek penaltı noktası üzerindeki Manzambi'nin önünde kaldı. Manzambi'nin vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti.

6' Fenerbahçe'de Brown ceza sahasında yerde kaldı, sarı-lacivertli ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

2' McGinn'nin uzaktan vuruşu top direğin yanından auta gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Torres, Lindelöf, Cash, Barkley, Kamara, Mbaye, Manzambi, McGinn, Jackson.

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Vedat.

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