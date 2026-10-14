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Gündem İstanbul eski Müftüsü Selahattin Kaya Hakk'a yürüdü
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İstanbul eski Müftüsü Selahattin Kaya Hakk'a yürüdü

Yeniakit Publisher
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İstanbul eski Müftüsü Selahattin Kaya Hakk'a yürüdü

1978 ile 1998 yılları arasında kesintisiz 20 yıl boyunca İstanbul Müftüsü olarak görev yapan Selahattin Kaya Hakk'a yürüdü

İstanbul'da en uzun süre müftülük görevini yürüten tarihi isimlerden biri olan eski İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya, 92 yaşında vefat etti. Kaya'nın vefat haberi, din hizmetleri camiasında ve Diyanet İşleri Başkanlığında derin bir üzüntüyle karşılandı.

20 Yıllık Kesintisiz Hizmetle Tarihe Geçmişti

Selahattin Kaya, 1978 ile 1998 yılları arasında kesintisiz 20 yıl boyunca İstanbul Müftüsü olarak görev yapmıştı. İstanbul'da bu makamda en uzun süre kalan müftü unvanını elinde bulunduran Kaya, görev süresi boyunca yürüttüğü dini ve sosyal faaliyetlerle tanınıyordu.

 

Diyanet'ten Taziye Mesajı: "İstanbul Beyefendisiydi"

Vefat haberinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş bir taziye mesajı yayımladı. Arpaguş mesajında, "İstanbul Müftülüğü görevini 20 yıl boyunca sürdüren, nezaketi ve İstanbul beyefendiliğiyle hafızalarda müstesna bir yer edinen Muhterem Hocamız Selahattin Kaya'nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mekânı cennet, makamı âli olsun" ifadelerine yer verdi.

Cenaze Programı belli oldu

Merhum Selahattin Kaya’nın son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreninin detayları da belli oldu:

* Tarih: 15 Ekim 2026 Perşembe günü

* Vakit: Öğle namazını müteakip

* Yer: Üsküdar Şakirin Camii

Kaya’nın naaşı, kılınacak cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanacak ve İstanbul'da defnedilecektir.

Selahattin Kaya kimdir?

İstanbul Müftülüğü'nün resmi kayıtlarına göre İstanbul Müftülüğü 1978 ile 1998 yılları arasında kesintisiz 20 yıl boyunca bu makamda görev yapmıştır. Cenazesi, 15 Ekim 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Hayatı ve Eğitimi

• Doğum Yeri ve Tarihi: 2 Ocak 1934 tarihinde Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başarı (Şıhlar) köyünde doğdu.
• Eğitimi: İlköğreniminin ardından 1946'da Nuruosmaniye Kur'an Kursu'nda eğitim gördü. 1959 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu'ndan, 1965 yılında ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Mesleki Kariyeri

• Müftülük Görevleri: Beyoğlu Müftü Müsevvidi ve Müftü Yardımcılığı görevlerinin ardından 1966'da Beyoğlu Müftüsü oldu.
• İstanbul Müftülüğü: 1978 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi; aynı yılın Mayıs ayında vekaleten, Ekim ayında ise asaleten İstanbul Müftülüğü görevine atandı. Bu görevi 22 Aralık 1998 tarihine kadar kesintisiz sürdürdü.

Eserleri ve Çalışmaları

Görev süresi boyunca din hizmetlerine önemli katkılar sunan Selahattin Kaya, çeşitli makale ve çevirilerin yanı sıra şu önemli çalışmalarda yer almıştır:
• Seyyid Kutub'un ünlü tefsiri "Fî Zılâli'l-Kur'an" çevirisi.
• Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri'nin sadeleştirilmesi ve mealinin yayımlanması çalışmaları.

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