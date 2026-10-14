TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki sağanak yağışa ilişkin, "Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."