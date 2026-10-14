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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul mesajı
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'daki sağanak yağış dolayısıyla paylaştığı "geçmiş olsun" mesajında "Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki sağanak yağışa ilişkin, "Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyorum. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

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