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Gündem Ayazağa’da sel dehşeti! İETT otobüsü sulara gömüldü, vatandaşlar otobüsün üzerine sığındı!
Gündem

Ayazağa’da sel dehşeti! İETT otobüsü sulara gömüldü, vatandaşlar otobüsün üzerine sığındı!

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İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Sarıyer Ayazağa’da felakete dönüştü. Derenin taşması sonucu caddeler adeta göle dönerken, seyir halindeki bir İETT otobüsü ve çok sayıda binek araç yükselen sel sularında mahsur kalarak sürüklenmeye başladı.

İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Sarıyer Ayazağa’da felakete dönüştü. Derenin taşması sonucu caddeler adeta göle dönerken, seyir halindeki bir İETT otobüsü ve çok sayıda binek araç yükselen sel sularında mahsur kalarak sürüklenmeye başladı. Otobüsün ve araçların içinde mahsur kalan vatandaşlar can havliyle tavanların üzerine çıkıp kurtarılmayı beklerken, kentin bazı bölgelerinde patlayan elektrik kabloları korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Mahsur kalan vatandaşlar halatlarla kurtarıldı! Dehşet anları kamerada!

Selin şiddetiyle araçların sürüklenmeye devam ettiği bölgede mahsur kalan vatandaşların imdadına çevredeki duyarlı İstanbullular yetişti. Yolun karşı tarafına uzatılan ve bağlanan halatlar yardımıyla dev akıntıya karşı büyük bir mücadele verilerek vatandaşlar teker teker kurtarıldı. Park halindeki araçların birbirine çarparak sulara kapıldığı ve halatlı kurtarma operasyonunun yürütüldüğü o dehşet anları vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü!
Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü!

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Ayazağa’da sel felaketi! Araçlar sulara gömüldü, caddeler nehre döndü!

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