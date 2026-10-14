TBMM’den kritik finans adımı! Tasfiye edilecek yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti!

Sermaye piyasasında mağduriyet yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte, tasfiye sürecine giren fonlardaki yatırımcılara nefes aldıracak kararlar alındı. Kanun maddeleri doğrultusunda hak sahibi vatandaşlara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması ve iade süreçlerinin şeffaf esaslara bağlanması kararlaştırıldı.

Hukuka aykırı çekilen varlıklar tahsil edilecek! Mağduriyetler gideriliyor!

Kabul edilen tarihi teklif, sadece iade süreçlerini düzenlemekle kalmayıp fonları suistimal edenlerin de peşini bırakmıyor. Düzenleme kapsamında, fon bünyesinden hukuka aykırı yollarla ve usulsüzce çıkarılan tüm varlıkların sorumlulardan kuruşu kuruşuna tahsil edilmesi öngörülüyor. Devlet güvencesiyle mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefleyen kanun teklifinin kısa sürede TBMM Genel Kurulu’na gelerek yasalaşması bekleniyor.